Non rispondeva alle chiamate dei familiari, uomo di 56 anni trovato senza vita nella sua abitazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) ANCONA - Non rispondeva alle chiamate di un familiare, di qui l'allarme e poco dopo la tragica scoperta. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Podesti ad Ancona. ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 febbraio 2021) ANCONA - Nondi un familiare, di qui l'allarme e poco dopo la tragica scoperta. Undi 56è statosuain via Podesti ad Ancona. ...

Seicagna : @spaechless @paceebestemmie Io mi ricordo di molte volte in cui appunto, non si identificava come etero, e che comu… - atarvssia : che han e jisung fossero due persone diverse e quando una volta stavo parlando con mia cugina mi riferivo a lui chi… - CasaScrittori : RT @MshAllh_theBook: Da un programma radiofonico lingua slovena di oggi,in cui un rappresentante istituzioni Ljubljana rispondeva alle doma… - stIrene_ : Sono rimasta al casello una vita perché non mi rispondeva nessuno Quante esperienze divertenti - beefairy9 : @chanty20596 È stata fatta da una raccolta privata noi l’abbiamo saputo per caso. Il profilo che ha detto del aereo… -