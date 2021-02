Non ci sono prove che collegano il vaccino anti-Covid ad attacchi di cuore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via email la segnalazione di un articolo pubblicato il 27 gennaio 2021 dal sito Secondo Piano News, intitolato «Un altro infermiere muore nel sonno. “Infarto”. Aveva fatto la seconda dose di vaccino». L’articolo commenta così il decesso: «Probabilmente si tratta dell’ennesima “coincidenza”, così come “casuali” appaiono i tanti decessi e le gravi reazioni avverse che si stanno registrando in questi giorni sul personale sanitario vaccinato». L’articolo prosegue ricordando notizie di altri recenti decessi per infarto avvenuti tra soggetti vaccinati contro la Covid-19. Queste morti sono raccontate da Secondo Piano News in modo da suscitare il sospetto che siano state causate dal vaccino: «Infermiera muore nel sonno a Frosinone: “Cause naturali”, ma era ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via email la segnalazione di un articolo pubblicato il 27 gennaio 2021 dal sito Secondo Piano News, intitolato «Un altro infermiere muore nel sonno. “Infarto”. Aveva fatto la seconda dose di». L’articolo commenta così il decesso: «Probabilmente si tratta dell’ennesima “coincidenza”, così come “casuali” appaiono i tdecessi e le gravi reazioni avverse che si stanno registrando in questi giorni sul personale sanitario vaccinato». L’articolo prosegue ricordando notizie di altri recenti decessi per infarto avvenuti tra soggetti vaccinati contro la-19. Queste mortiraccontate da Secondo Piano News in modo da suscitare il sospetto che siano state causate dal: «Infermiera muore nel sonno a Frosinone: “Cause naturali”, ma era ...

