Nomine nella sanità pugliese, archiviata l’indagine per corruzione sul presidente Emiliano e l’ex assessore Ruggeri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il gip del Tribunale di Foggia ha archiviato il procedimento nel quale erano indagati per corruzione il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’ex assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri. Il reato era contestato in concorso anche con Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio rispettivamente ex parlamentare e consigliere regionale pugliese dell’Udc. L’ipotesi accusatoria faceva riferimento alla nomina (mai fatta) del commissario della Azienda pubblica di Servizi alla Persona Castriota e Corropoli di Chieuti. Il gip ha riconosciuto l’insussistenza delle accuse, e cioè, come evidenziato dalla Procura di Foggia nella richiesta di archiviazione, che gli accordi politici nulla hanno avuto a che fare con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il gip del Tribunale di Foggia ha archiviato il procedimento nel quale erano indagati perildella Regione Puglia, Michele, eregionale al Welfare Salvatore. Il reato era contestato in concorso anche con Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio rispettivamente ex parlamentare e consigliere regionaledell’Udc. L’ipotesi accusatoria faceva riferimento alla nomina (mai fatta) del commissario della Azienda pubblica di Servizi alla Persona Castriota e Corropoli di Chieuti. Il gip ha riconosciuto l’insussistenza delle accuse, e cioè, come evidenziato dalla Procura di Foggiarichiesta di archiviazione, che gli accordi politici nulla hanno avuto a che fare con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nomine nella Golden Globes: edizione 'anomala'

Rimanendo nella grande famiglia delle serie tv, hanno guadagnato un discreto bottino di candidature ... Guadagna diverse nomine di rilievo anche Emily in Paris , sollevando non poche critiche, ...

Cassa di Risparmio di Orvieto, c'è il nuovo Cda: Farabbi confermato presidente

... 'Volontà di rilanciare la banca' Sulle nomine interviene anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Che ricorda come, ' fin dalla sua nascita, ha considerato la partecipazione nella Cassa di ...

Risiko delle nomine alle Autorità portuali mentre calano i traffici marittimi Il Sole 24 ORE Corruzione:nomina Asp, gip Foggia archivia indagine Emiliano

Il gip del Tribunale di Foggia ha archiviato il procedimento nel quale erano indagati per corruzione il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'ex assessore regionale al Welfare Salvato ...

Mario Draghi accetta con riserva: «Fiducioso nel dialogo con i partiti». Consultazioni, cosa può succedere

Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di Sergio Mattarella e prova a cercare una maggioranza per sostenere quel governo «di alto profilo» che ieri il Capo dello Stato ...

