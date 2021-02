Nissan EV CARE | nuova offerta per guidare a zero emissioni

Leggi su newsagent

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Si arricchisce l’di servizidedicati alla mobilità elettrica. Con EV, test drive di 48 ore, App dedicata e wallbox gratuita Le auto elettriche stanno rivoluzionando il concetto stesso di guida, con motori silenziosi e scattanti, poca manutenzione e bassi costi per fare il pieno (di energia). Ma per apprezzare davvero i vantaggi e il piacere di guida di una vettura 100% elettrica bisogna prenderci confidenza. Con EVdiavvicinarsi alla e-mobility non è stato mai così semplice. Per prenotare una prova basta registrarsi online sul sito.it e inoltrare la richiesta con nome, cognome, mail e numero di telefono. Un operatore richiamerà in breve tempo per fissare il ritiro della vettura presso il concessionariopiù vicino e ...