Nicola: “Sono contento dell’arrivo di Sanabria. Il mio contratto? Ora penso solo a salvare il Toro” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Davide Nicola cerca la prima vittoria da quando è diventato tecnico del Torino, ecco le sue parole alla vigilia della gara con l’Atalanta in conferenza stampa: Come si ferma l’Atalanta?“Sono forti nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anni Sono in Champions, squadra collaudata e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi”. Quali Sono le caratteristiche di Sanabria?“L’ho allenato, sa cosa significa stare in un gruppo con i nostri valori. Sono contento che sia arrivato, è un giocatore tecnico e attaccante moderno”. Che voto dà al mercato?“Non Sono qui per dare voti. Quando Sono arrivato, abbiamo fatto un punto: abbiamo avuto tante ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Davidecerca la prima vittoria da quando è diventato tecnico del Torino, ecco le sue parole alla vigilia della gara con l’Atalanta in conferenza stampa: Come si ferma l’Atalanta?“forti nei singoli e nella produzione di gioco. Da due anniin Champions, squadra collaudata e stimo Gasperini. Dovremo giocare da squadra, essere compatti e ordinati: questo può fare la differenza. E’ uno step migliorativo per noi”. Qualile caratteristiche di?“L’ho allenato, sa cosa significa stare in un gruppo con i nostri valori.che sia arrivato, è un giocatore tecnico e attaccante moderno”. Che voto dà al mercato?“Nonqui per dare voti. Quandoarrivato, abbiamo fatto un punto: abbiamo avuto tante ...

giancalex : RT @guidotweet: Nicola Morra vuole che la decisione sulla fiducia passi per un voto su Rousseau. Ma non tutti i 5s sono d’accordo. Forse ci… - Brigata_GM : RT @guidotweet: Nicola Morra vuole che la decisione sulla fiducia passi per un voto su Rousseau. Ma non tutti i 5s sono d’accordo. Forse ci… - mariamacina : RT @guidotweet: Nicola Morra vuole che la decisione sulla fiducia passi per un voto su Rousseau. Ma non tutti i 5s sono d’accordo. Forse ci… - arcanodavvero : RT @guidotweet: Nicola Morra vuole che la decisione sulla fiducia passi per un voto su Rousseau. Ma non tutti i 5s sono d’accordo. Forse ci… - sciltian : RT @guidotweet: Nicola Morra vuole che la decisione sulla fiducia passi per un voto su Rousseau. Ma non tutti i 5s sono d’accordo. Forse ci… -