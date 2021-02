Niccolò Ciatti, arrestato in Francia uno dei tre aggressori: avviate le procedure d’estradizione (Di venerdì 5 febbraio 2021) È stato arrestato ieri in Francia uno dei tre ceceni considerati responsabili del pestaggio e dell’uccisione di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci, appena fuori Firenze, che l’11 agosto 2017 venne massacrato di botte fuori da una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, morendo in ospedale per i traumi riportati. L’arresto è stato portato a termine, in esecuzione di un mandato europeo, dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros, con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. A far scattare l’operazione è stata l’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei due ragazzi di nazionalità cecena ancora in libertà che compaiono nei video dell’aggressione, arrestati e successivamente rilasciati pochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È statoieri inuno dei tre ceceni considerati responsabili del pestaggio e dell’uccisione di, il 22enne di Scandicci, appena fuori Firenze, che l’11 agosto 2017 venne massacrato di botte fuori da una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, morendo in ospedale per i traumi riportati. L’arresto è stato portato a termine, in esecuzione di un mandato europeo, dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros, con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. A far scattare l’operazione è stata l’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei due ragazzi di nazionalità cecena ancora in libertà che compaiono nei video dell’aggressione, arrestati e successivamente rilasciati pochi ...

Agenzia_Ansa : Arrestato uno dei responsabili della morte di Niccolò #Ciatti - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ciatti venne brutalmente picchiato in discoteca l'11 agosto 2017 e morì il giorno dopo e causa delle gravissime lesioni riport… - rep_firenze : Niccolò Ciatti, un arresto in Francia per la morte del giovane ucciso con un calcio in discoteca a Barcellona [aggi… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Omicidio di Niccolò Ciatti, un arresto in Francia su mandato della Procura di Roma - Profilo3Marco : RT @Corriere: Omicidio di Niccolò Ciatti, fermato in Francia uno dei complici del ceceno -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Ciatti Pestaggio a morte di Niccolò Ciatti in Spagna, un arresto in Francia

Roma " E' stato arrestato ieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. L'arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto ...

Ucciso in Spagna, arrestato ceceno responsabile pestaggio di Niccolò Ciatti

... in esecuzione di Mandato d'Arresto Europeo (Mae), un cittadino ceceno responsabile del pestaggio che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de ...

Roma " E' stato arrestato ieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte diin una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. L'arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto ...... in esecuzione di Mandato d'Arresto Europeo (Mae), un cittadino ceceno responsabile del pestaggio che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovanein una discoteca di Lloret de ...