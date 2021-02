New York, il super grattacielo abitato dai vip è invivibile (Di venerdì 5 febbraio 2021) A New York i vip lamentano le condizioni in cui versa il grattacielo da record: tubi che perdono, rumori, oscillazioni al vento Il super grattacielo di New York che riunisce vip e ricchi di tutto il mondo potrebbe celare segreti molto spiacevoli. La struttura infatti vista dall’esterno è molto lussuosa ma gli inquilini non la pensano allo stesso modo e lamentano di continuo guasti alle tubature ascensori bloccati, rumori sinistri e crepe nelle pareti. A Park Avenue il grattacielo da record dove una casa costa 90 milioni di dollari è invivibile, molti sono i vip che lasciano l’appartamento. I grattacieli hanno sempre oscillato al vento e per questo vengono costruiti con materiali che tollerano una notevole flessibilità. Però torri così sottili oscillano molto di ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) A Newi vip lamentano le condizioni in cui versa ilda record: tubi che perdono, rumori, oscillazioni al vento Ildi Newche riunisce vip e ricchi di tutto il mondo potrebbe celare segreti molto spiacevoli. La struttura infatti vista dall’esterno è molto lussuosa ma gli inquilini non la pensano allo stesso modo e lamentano di continuo guasti alle tubature ascensori bloccati, rumori sinistri e crepe nelle pareti. A Park Avenue ilda record dove una casa costa 90 milioni di dollari è, molti sono i vip che lasciano l’appartamento. I grattacieli hanno sempre oscillato al vento e per questo vengono costruiti con materiali che tollerano una notevole flessibilità. Però torri così sottili oscillano molto di ...

