Neonato muore dopo il battesimo, era stato immerso tre volte nell’acqua (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una tragedia incredibile ha avuto come vittima un Neonato. A morire è dunque stata una piccola creatura in seguito ad un rito religioso. Secondo quanto finora trapelato, pare che il bimbo sia deceduto in seguito ad un arresto cardiaco causato dall’immersione nell’acqua santa durante il battesimo. Aveva appena sei settimane di vita e, nonostante i soccorsi siano stati contattati tempestivamente, per lui non c’è stato niente da fare e i medici sono stati costretti a constatare il decesso. Nei pressi della chiesa dove è avvenuta la tragedia si è fiondata un’ambulanza; i soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, invano. Lo hanno anche trasferito in modo urgente all’ospedale, ma alcune ore dopo il ricovero è arrivata la morte. Stando a quanto svelato dall’autopsia alla quale è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una tragedia incredibile ha avuto come vittima un. A morire è dunque stata una piccola creatura in seguito ad un rito religioso. Secondo quanto finora trapelato, pare che il bimbo sia deceduto in seguito ad un arresto cardiaco causato dall’immersionesanta durante il. Aveva appena sei settimane di vita e, nonostante i soccorsi siano stati contattati tempestivamente, per lui non c’èniente da fare e i medici sono stati costretti a constatare il decesso. Nei pressi della chiesa dove è avvenuta la tragedia si è fiondata un’ambulanza; i soccorritori hanno tentato di tutto per rianimarlo, invano. Lo hanno anche trasferito in modo urgente all’ospedale, ma alcune oreil ricovero è arrivata la morte. Stando a quanto svelato dall’autopsia alla quale è ...

