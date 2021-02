Nella casa degli ex voto per la dea dell’aurora e della nascita (Di sabato 6 febbraio 2021) Racconta Mario Cesarano – già direttore del Museo Campano provinciale di Capua – di aver chiesto una volta a una coppia di visitatori provenienti da Madrid come avessero appreso dell’esistenza del museo. I due giovani risposero che a spingerli fin lì era stato il desiderio di conoscere i luoghi che esaltarono le imprese di Spartaco. In realtà, avevano confuso Santa Maria Capua Vetere – l’antica Capua, dove si trovano i resti dell’anfiteatro in cui verosimilmente si esibì il celebre gladiatore … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Racconta Mario Cesarano – già direttore del Museo Campano provinciale di Capua – di aver chiesto una volta a una coppia di visitatori provenienti da Madrid come avessero appreso dell’esistenza del museo. I due giovani risposero che a spingerli fin lì era stato il desiderio di conoscere i luoghi che esaltarono le imprese di Spartaco. In realtà, avevano confuso Santa Maria Capua Vetere – l’antica Capua, dove si trovano i resti dell’anfiteatro in cui verosimilmente si esibì il celebre gladiatore … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

rtl1025 : ?? Addio a #ChristopherPlummer: l'attore canadese di 'Tutti Assieme Appassionatamente' e 'All The Money of the World… - fattoquotidiano : Birmania, Aung San Suu Kyi è uscita dal carcere e rimarrà ai domiciliari nella sua casa: “È in buona salute” - GrandeFratello : Chi vorresti come GENIO DELLA LAMPADA nella Casa di #GFVIP... per una serata da mille e una notte? Dovrà esaudire ogni desiderio...? ?? - EireenViolet : DAY racconta il suo dolore: 'Mi sento un po' persa ma amata, se non avessi avuto i miei amici qui nella casa non ce… - giuliataiariol : Non so, continuo a pensare che qualsiasi stia avvenendo nella casa sia fuori luogo dopo quello che è successo a Day… -