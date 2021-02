Nel nome del decoro urbano Torino riprende la sua guerra ai poveri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da qualche giorno a Torino è in corso una guerra ai poveri. Non si tratta di una novità. Già negli scorsi anni la lotta al degrado condotta attraverso la criminalizzazione degli ultimi l’aveva fatta da padrone nelle politiche della giunta pentastellata di Chiara Appendino. E oggi si sta scrivendo un nuovo capitolo di questa storia, in un momento storico, quello del Covid-19, che lo rende ancora più brutale dei precedenti. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Prima è stata la volta dell’elemosina. “Già nel settembre 2018 avevo detto di non fare l’elemosina, e lo ribadisco”, l’appello di qualche giorno fa della sindaca alla cittadinanza torinese. Poi è toccato ai cani. Nel nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali si è camuffata l’ossessione per il decoro con l’animalismo ed è stato ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da qualche giorno aè in corso unaai. Non si tratta di una novità. Già negli scorsi anni la lotta al degrado condotta attraverso la criminalizzazione degli ultimi l’aveva fatta da padrone nelle politiche della giunta pentastellata di Chiara Appendino. E oggi si sta scrivendo un nuovo capitolo di questa storia, in un momento storico, quello del Covid-19, che lo rende ancora più brutale dei precedenti. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Prima è stata la volta dell’elemosina. “Già nel settembre 2018 avevo detto di non fare l’elemosina, e lo ribadisco”, l’appello di qualche giorno fa della sindaca alla cittadinanza torinese. Poi è toccato ai cani. Nel nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali si è camuffata l’ossessione per ilcon l’animalismo ed è stato ...

GuggenheimPGC : A Venezia riaprono i musei! Dalle Gallerie dell'Accademia a @Palazzo_Grassi, dalla PGC alla Fondazione… - Capezzone : La situazione, pur difficilissima, ha un suo tratto di semplicità. Vedremo ora chi crede nella democrazia e negli e… - ivanscalfarotto : Eppure fu proprio @ManlioDS a venire in aula, nel giugno 2019, a chiedere a nome del #Conte1 il voto per l'embargo… - duesoli : RT @DomaniGiornale: Il nome di Marta Cartabia corre perché in lizza per un posto nel nuovo #governoDraghi, probabilmente al ministero della… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: Il nome di Marta Cartabia corre perché in lizza per un posto nel nuovo #governoDraghi, probabilmente al ministero della… -