"Nel derby dei somari Conte e Zinga, sembrava Varenne". Farina: perché ha vinto Renzi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ha vinto Matteo Renzi. Nel derby dei somari giallorossi, ha dato un distacco di venti lunghezze a Conte, Zingaretti e Franceschini, quasi fosse Varenne. Non si capisce con quale coraggio, invece di nascondersi per il cappotto, i tenutari di Pd o M5S osino aggirarsi in tivù o ciondolare sui blog, atteggiandosi a dominatori dei miei stivali. Come direbbe Ibrahimovic: little donkeys, poveri asinelli. Uno si immagina che magari all'opposizione sia scappato il giù-il-cappello davanti al fondatore di Italia Viva. Arduo esercizio. I loro capi hanno provato a sforzarsi, ma non ci sono riusciti, e insistono nel metterlo nello stesso vaso di fiori marci da sbattere nella pattumiera. Comprensibile: Renzi troppo a lungo ha salvaguardato l'accolita giallo-rossa ...

