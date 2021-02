Navalny: morte improvvisa del medico che lo curò (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ morto improvvisamente Sergei Makshimishin, il medico che aveva curato Alexei Navalny nell’ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso agosto. Lo riporta il Daily Mail. Makshimishin,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ mortomente Sergei Makshimishin, ilche aveva curato Alexeinell’ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso agosto. Lo riporta il Daily Mail. Makshimishin,...

