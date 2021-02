Navalny | la Russia espelle diplomatici europei Lavrov | ' Con Ue relazioni critiche'

Agenzia_Ansa : Morto improvvisamente a 55 anni il medico russo che curò #Navalny dopo l'avvelenamento #Russia #ANSA - Corriere : Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che lo curò Navalny dopo l’avvelenamento - Corriere : Russia, il medico che salvò Navalny muore improvvisamente - Tg1Rai : E' scontro tra #Europa e #Russia sul caso @navalny . Espulsi alcuni diplomatici occidentali accusati di aver partec… - fonar_apteka : RT @GeopoliticalCen: La Russia espelle tre diplomatici (Polonia, Germania e Svezia) per avere partecipato alle manifestazioni illegali di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Russia

Mosca allontana i rappresentanti di Germania, Svezia e Polonia. 'Hanno partecipato a raduni illegali' l'accusa. Ira della Merkel e Macron. Ed è mistero sulla morte del medico che curò l'oppositore ...E sempre oggi tre diplomatici stranieri che hanno partecipato alle proteste in difesa disono stati espulsi dalla. Ora, magari è prematuro interrompere ogni relazione diplomatica con ...Tre diplomatici di Svezia, Germania e Polonia espulsi dalla Russia poiché avrebbero partecipato a "proteste illegali" il 23 gennaio.Putin non fa concessioni all’Alto rappresentante Ue Borrell sul caso Navalny. “L’Ue è per noi un partner inaffidabile”, ha dichiarato a muso duro il ...