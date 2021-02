Navalny di nuovo in aula. Muore improvvisamente il medico che lo curò dall'avvelenamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) E' morto improvvisamente Sergei Makshimishin, il medico che aveva curato Alexei Navalny nell'ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso agosto. Lo riporta il Daily Mail. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 febbraio 2021) E' mortoSergei Makshimishin, ilche aveva curato Alexeinell'ospedale di Omsk subito dopo il suodello scorso agosto. Lo riporta il Daily Mail. ...

TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - TheItalianTimes : L’oppositore russo #Navalny è di nuovo in Tribunale con l’accusa di diffamazione. Intanto è giallo sulla morte del… - annatessa80 : @Marco_dreams Notizia da brividi In qto caso specifico il pensiero cattivo è l'unico possibile Ora che è di nuovo… - GolottaCaterina : @matteobordone ma ieri mi commuovevo sull’ultimo post di Navalny (parafrasando...è vero che se uno è libero dentro… - colmarn : Nuovo processo a Mosca per #Navalny. Verrà processato per calunnia. -