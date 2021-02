Navalny | Borrell incontra Lavrov a Mosca | “Relazioni Russia-Ue a punto critico” Espulsi ambasciatori di Svezia | Polonia e Germania

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È scontro aperto trae Unione europea sull’arresto e la condanna a due anni e cinque mesi di reclusione nei confronti di Alexei, il principale oppositore di Vladimir Putin rientrato in patria a inizio anno dopo i mesi di convalescenza indovuti all’avvelenamento da Novichok. Oggi l’Alto rappresentate per la Politica estera dell’unione europea, Josep, hato il ministro degli Esteri russo, Sergej, dichiarando che letrae l’Ue sono arrivate “a un”. “Ma siamo connessi – ha voluto poi aggiungere – E nonostante le nostre differenze costruire un muro di silenzio non è un’opzione”. Dura la replica del capo della diplomazia russa, secondo cui la ...

Agenzia_Ansa : #Ue, il capo della diplomazia Josep #Borrell, vola a #Mosca. Braccio di ferro su #Navalny. 'Contro di lui sentenza… - Tg3web : Alta tensione tra Russia e occidente, a Mosca l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borr… - fattoquotidiano : NAVALNY, NUOVO GIALLO Mistero per la morte improvvisa del medico che curò il dissidente russo dopo l'avvelenamento - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Ue, Josep Borrell a Mosca: 'Liberate Navalny' Ue-Russia, prove di disgelo e… - ansaeuropa : L'Alto rappresentante Ue #Borrell a Mosca: 'Rilasciare #Navalny', il ministro degli Esteri russo #Lavrov: 'Ue, part… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Borrell

... Joseph, durante il suo incontro a Mosca con Sergey Lavrov. Proprio mentre veniva reso noto che è morto il medico russo che curòdopo l'avvelenamento: aveva 55 anni.Quest'oggi, il "ministro degli Esteri" della Commissione Ue, Josep, a Mosca ha parlato del casocon il suo omologo russo, Sergei Lavrov, sottolineando la tensione nelle relazioni tra ..."Relazioni a un punto critico, ma possiamo ancora lavorare insieme". In visita dall'omologo russo, l'alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza sceglie di non incontrare l'oppositore ...Mosca, 5 feb. (Adnkronos) - La Russia espelle tre diplomatici europei - di Germania, Polonia e Svezia- denunciando la loro partecipazione alle manifestazioni non autorizzate in sostegno ad Aleksei Nav ...