Natalie Portman è incinta del terzo figlio? Ecco la prima foto

La pagina web del sito PageSix mostra le foto esclusive di Natalie Portman che sembra essere incinta. Per l'attrice, impegnata nelle riprese di Thor 4, sarebbe il terzo figlio. Il condizionale è d'obbligo. Gelosa com'è lei della sua privacy, difficilmente confermerà o smentirà la notizia. Ma seguendo il dettame del vecchio rasoio di Occam, dove la risposta più semplice è quella giusta, le foto pubblicate in escluisva mondiale dal sito americano PageSix lasciano poco spazio a speiegazioni alternative. Natalie Portman è stata infatti fotografata in Australia con quella che sembra essere, a tutti gli effetti, la pancia di una gravidanza in stato avanzato.

homerisntreal : Natalie Portman che chiede cosa farei per amore, guarda per amore non saprei, ma per te mi butterei tra le fiamme - svnhaz : quando non so che vedere guardo sempre no strings attached con Natalie Portman e Ashton Kutcher - sonodanpo : Eccoci Thor 2 si parte bene con Natalie Portman in copertina - sameoImistakess : @cadutaneltempo La vera domanda è: perché in questa foto lana sembra un mix tra Natalie Portman e Anne Hathaway? - day6who : ma natalie portman sta alla reggia di caserta -

Una terza gravidanza, non confermata. L'ultima apparizione pubblica di Natalie Portman , a Sidney per girare Thor: Love and Thunder , avrebbe sostanziato l'idea che l'attrice sia in attesa di un figlio, il terzo con il marito Benjamin Millepied . La Portman, madre di ...

Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson, così come di Jane Foster , interpretata da Natalie Portman. Vedremo anche il debutto di Christian Bale nel ...

Il condizionale è d’obbligo. Gelosa com’è lei della sua privacy, difficilmente confermerà o smentirà la notizia. Ma seguendo il dettame del vecchio rasoio di Occam, dove la risposta più semplice è que ...

L'attrice, impegnata a Sidney sul set di «Thor: Love and Thunder», è stata immortalata dai paparazzi con «forme sospette». E i magazine americani scommettono su una nuova attesa, la terza con il marit ...

