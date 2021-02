Natalie Portman di nuovo incinta? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una terza gravidanza, non confermata. L’ultima apparizione pubblica di Natalie Portman, a Sidney per girare Thor: Love and Thunder, avrebbe sostanziato l’idea che l’attrice sia in attesa di un figlio, il terzo con il marito Benjamin Millepied. La Portman, madre di Aleph, nato nel 2011, e di Amalia, nata sei anni più tardi, è stata fotografata in tenuta ginnica, con la pancia apparentemente arrotondata sotto una canottiera larga. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una terza gravidanza, non confermata. L’ultima apparizione pubblica di Natalie Portman, a Sidney per girare Thor: Love and Thunder, avrebbe sostanziato l’idea che l’attrice sia in attesa di un figlio, il terzo con il marito Benjamin Millepied. La Portman, madre di Aleph, nato nel 2011, e di Amalia, nata sei anni più tardi, è stata fotografata in tenuta ginnica, con la pancia apparentemente arrotondata sotto una canottiera larga.

Natalie Portman di nuovo incinta? Vanity Fair Italia Natalie Portman di nuovo incinta?

L'attrice, impegnata a Sidney sul set di «Thor: Love and Thunder», è stata immortalata dai paparazzi con «forme sospette». E i magazine americani scommettono su una nuova attesa, la terza con il marit ...

