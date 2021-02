Natalia Portman è incinta del terzo figlio? Ecco la prima foto

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La pagina web del sito PageSix mostra leesclusive di Natalieche sembra essere. Per l’attrice, impegnata nelle riprese di Thor 4, sarebbe il. Il condizionale è d’obbligo. Gelosa com’è lei della sua privacy, difficilmente confermerà o smentirà la notizia. Ma seguendo il dettame del vecchio rasoio di Occam, dove la risposta più semplice è quella giusta, lepubblicate in escluisva mondiale dal sito americano PageSix lasciano poco spazio a speiegazioni alternative. Natalieè stata infattigrafata in Australia con quella che sembra essere, a tutti gli effetti, la pancia di una gravidanza in stato avanzato. SFOGLIA LA GALLERY E GUARDA LETRA SET E FAMIGLIA DI NATALIE La ...

fuser_elche : @teoxandra @GrandePinguino @nio_fivestars @Fortunablu17 @gliadenoidi @HoppitiV Idem mi disgusterebbe anche solo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Portman

Amica

Anche se il 2021, covid permettendo, ha in agenda nozze speciali, come quelle della modella di origine russaVodianova, già sposata con lord Justine madre di tre fanciulli, Lucas, ...Anche se il 2021, covid permettendo, ha in agenda nozze speciali, come quelle della modella di origine russaVodianova, già sposata con lord Justine madre di tre fanciulli, Lucas, ...L'attrice, impegnata a Sidney sul set di «Thor: Love and Thunder», è stata immortalata dai paparazzi con «forme sospette». E i magazine americani scommettono su una nuova attesa, la terza con il marit ...I titoli e le trame dei film e delle serie tv da vedere per San Valentino su Netflix e su Amazon Prime Video. Grandi classici, nuovi cult e prime visioni disponibili on demand: “Il lato positivo”, “No ...