Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, nessun tradimento. Giacomo Urtis: "Me l'hanno garantito" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea Zelletta è stato davvero tradito da Natalia Paragoni? Negli ultimi giorni ha tenuto banco questo aspetto all'interno e all'esterno della Casa del Grande Fratello VIP, dove Zelletta si trova come concorrente della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Le voci in merito ad un presunto tradimento sono cominciate a circolare già nelle scorse settimane, come ricorda il sito Caffeina Magazine, e di certo questi gossip su eventuali "scappatelle" della Paragoni non hanno fatto stare tranquillo il povero Andrea. Tuttavia, Zelletta ha sempre sottolineato di avere grandissima fiducia nella sua compagna e di ritenere queste voci non vere. Per sgombrare il campo da ogni dubbio è intervenuta proprio ...

