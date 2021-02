Napoli, tegola per Gattuso: dopo Ghoulam un altro big positivo al Covid-19 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gattuso perde una pedina fondamentale del suo scacchiere a causa del Covid. dopo il tampone positivo di Ghoulam è arrivato infatti anche quello del difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Questo il tweet del Napoli: “dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoperde una pedina fondamentale del suo scacchiere a causa delil tamponediè arrivato infatti anche quello del difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Questo il tweet del: “i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultatoal-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, UFFICIALE ALTRA TEGOLA PER GATTUSO, UN BIG AZZURRO HA IL COVID. PREOCCUPAZIONE A CASTEL VOLTURNO, POSSIBILE… - juornoit : #juorno altra tegola sul #Napoli: anche #Koulibaly positivo al #COVID19 dopo #Ghoulam - 100x100Napoli : Anche #Koulibaly positivo al #covid. - calciotoday_it : #Napoli, altra tegola per #Gattuso: #Koulibaly positivo al #COVID19. La nota del @sscnapoli - Vittoriog82 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Napoli, che tegola per #Gattuso: #Koulibaly positivo al #Covid19 -