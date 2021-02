Napoli, rimosso murale dedicato al rapinatore 17enne morto in sparatoria. Polizia: “Simboli così vanno contrastati, passo verso ripristino legalità” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo circa quattro mesi, e molte critiche, alla fine, con un notevole dispiegamento di forze dell’ordine, è stato rimosso il murale dedicato a Luigi Caiafa, il 17enne rimasto ucciso durante un tentativo di rapina avvenuto il 4 ottobre scorso in via Duomo, a Napoli. Il dipinto realizzato nel quartiere di Forcella, in pieno centro storico del capoluogo partenopeo, non molto distante dall’abitazione del ragazzo, era stato oggetto di diverse polemiche nelle scorse settimane, accendendo i riflettori sulla presenza in città, nei vicoli e nelle facciate di condomini privati, di decine di murales e altarini dedicati a boss, affiliati o comunque persone legate al mondo della criminalità che hanno perso la vita. Il prossimo murale ad essere cancellato dovrebbe essere quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo circa quattro mesi, e molte critiche, alla fine, con un notevole dispiegamento di forze dell’ordine, è statoila Luigi Caiafa, ilrimasto ucciso durante un tentativo di rapina avvenuto il 4 ottobre scorso in via Duomo, a. Il dipinto realizzato nel quartiere di Forcella, in pieno centro storico del capoluogo partenopeo, non molto distante dall’abitazione del ragazzo, era stato oggetto di diverse polemiche nelle scorse settimane, accendendo i riflettori sulla presenza in città, nei vicoli e nelle facciate di condomini privati, di decine dis e altarini dedicati a boss, affiliati o comunque persone legate al mondo della criminalità che hanno perso la vita. Il prossimoad essere cancellato dovrebbe essere quello ...

