Napoli | positivo Ghoulam | l’algerino non sarà a disposizione contro il Genoa

Sal16448498 : Come , privatamente ?UFFICIALE - SSC Napoli annuncia: 'Ghoulam positivo al Covid, è asintomatico e in isolamento'o - viglianesi : #Napoli, #Ghoulam positivo al #Covid19. Adesso come faranno senza #Spadafora..??? - fantapazzcom : Napoli: Ghoulam positivo - RaiSport : #Calcio ? #SerieA #Napoli: #Ghoulam positivo al #Covid Lo comunica il club su Twitter, il giocatore è asintomatic… - Pall_Gonfiato : #Napoli, #Ghoulam positivo al #Covid. Il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli positivo

...e osserverà il periodo di isolamento presso il suo domicilio Faouzi Ghoulam è risultatoal Covid - 19 dopo il tampone effettuato ieri pomeriggio, a comunicarlo e lo stessa società del... ha dato come risultato esitoal Covid - 19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/gsw0FV1d0R " Official SSC(@...che il Napoli deve fare i conti con un'altra positività. Il club azzurro, infatti, ha annunciato che "il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ...