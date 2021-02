Napoli, pace fatta tra l’avvocato nigeriano e il giudice che gli aveva chiesto della laurea (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è risolta con un chiarimento la diatriba tra l’avvocato napoletano di origini nigeriane Hilarry Sedu e il giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli Maddalena Mangiacapra. Quest’ultima aveva chiesto a Sedu di esibire il tesserino e se fosse laureato. Sedu ha riferito la sua versione dei fatti in un post pubblicato su Facebook, nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è risolta con un chiarimento la diatriba tranapoletano di origini nigeriane Hilarry Sedu e ilonorario del Tribunale per i minorenni diMaddalena Mangiacapra. Quest’ultimaa Sedu di esibire il tesserino e se fosseto. Sedu ha riferito la sua versione dei fatti in un post pubblicato su Facebook, nel L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

