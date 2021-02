Napoli | Koulibaly positivo al Covid-19 | il comunicato del club News

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Altro positivo in casa Napoli: dopo Ghoulam tocca a #Koulibaly - Sport_Mediaset : +++ #Napoli: anche #Koulibaly positivo al #COVID19. +++ #Ultimora #SportMediaset - rtl1025 : ?? Il difensore del Napoli Kalidou #Koulibaly è positivo al #COVID19. Lo ha reso noto il Calcio Napoli con un tweet.… - Giusepp84623364 : RT @kisskissnapoli: +++ L'Asl ci fa sapere che il #Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di #Koulib… - maxmassi969 : RT @Pe_Es_: Talmente che vi siete accaniti contro il #Napoli ca avite purtato seccia a zeffunno... ??????? #ForzaNapoliSempre Forza #Koulib… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

Un altro caso di positività in casa. Dopo Ghoulam , anche Kalidouè positivo al Covid - 19 . A darne l'annuncio è stato il club azzurro con una nota ufficiale: 'Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou ......Esaminando le mosse degli allenatori per la difesa delle probabili formazioni di Genoa e, ... ecco che domani pomeriggio dovremmo rivedere pronti al centro dello schieramento i solitie ...Giornata da dimenticare per il Napoli che, nel giro di poche ore, ha dovuto fare i conti con due positività al Covid-19: dopo Ghoulam, la rosa azzurra registra anche quella di Kalidou Koulibaly. Il di ...Mondo Napoli - Testata giornalistica - Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 9 del 14/07/2015 Editore: Ass. "Free Words" Presidente: Gennaro Giugliano - Direttore responsabile: Gi ...