Napoli: Insigne ha lavorato sia a parte che in gruppo in vista del Genoa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Seduta di allenamento mattutina per il Napoli al Training Center in vista del match di domani, ore 20.45, contro il Genoa a Marassi, valido per la 21esima giornata di Serie A. Per Lorenzo Insigne, reduce da una contusione alla gamba durante la semifinale di Coppa Italia, una parte di lavoro personalizzato e una parte in gruppo, mentre Fabian Ruiz, recuperato dopo il Coronavirus, ha svolto parte delle visite mediche post covid-19 presso la Clinica Pineta Grande, e proseguiranno nella giornata di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Seduta di allenamento mattutina per ilal Training Center indel match di domani, ore 20.45, contro ila Marassi, valido per la 21esima giornata di Serie A. Per Lorenzo, reduce da una contusione alla gamba durante la semifinale di Coppa Italia, unadi lavoro personalizzato e unain, mentre Fabian Ruiz, recuperato dopo il Coronavirus, ha svoltodelle visite mediche post covid-19 presso la Clinica Pineta Grande, e proseguiranno nella giornata di domani. SportFace.

