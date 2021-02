Napoli in casa del Genoa, Gattuso si gioca la panca senza Koulibaly: positivo al coronavirus (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Covid inguaia anche Gennaro Gattuso. Alla vigilia del delicato match di campionato contro il Genoa a Marassi (le voci di esonero si rincorrono da giorni, nonostante gli azzurri siano in pienissima corsa per un piazzamento in zona Champions), con i rossoblu in grande forma, saranno assenti Ghoulam e soprattutto Kalidou Koulibaly: entrambi sono risultati positivi al coronaviurs. Il centrale difensivo senegalese "è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", come spiegato in un comunicato dal club del patron Aurelio De Laurentiis. Una buona notizia, sempre fronte virus: si è invece negativizzato Fabian Ruiz, ma a centrocampo Gattuso farà a meno dello spagnolo: in campo andranno Elmas, Demme (colpo alla testa in via di smaltimento) e Zielinski, da valutare in avanti le condizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Covid inguaia anche Gennaro. Alla vigilia del delicato match di campionato contro ila Marassi (le voci di esonero si rincorrono da giorni, nonostante gli azzurri siano in pienissima corsa per un piazzamento in zona Champions), con i rossoblu in grande forma, saranno assenti Ghoulam e soprattutto Kalidou: entrambi sono risultati positivi al coronaviurs. Il centrale difensivo senegalese "è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio", come spiegato in un comunicato dal club del patron Aurelio De Laurentiis. Una buona notizia, sempre fronte virus: si è invece negativizzato Fabian Ruiz, ma a centrocampofarà a meno dello spagnolo: in campo andranno Elmas, Demme (colpo alla testa in via di smaltimento) e Zielinski, da valutare in avanti le condizioni ...

