Napoli | blitz a Forcella | rimosso il murales del baby rapinatore Luigi Caiafa

(Di venerdì 5 febbraio 2021)questa mattina aper eliminare ildedicato alLuca. Dopo le polemiche scaturite nelle ultime settimane sulla presenza di decine die altarini dedicati a malavitosi, stamattina è scattato ildi polizia, municipale. Non sono mancati momenti di tensione.dedicato aIl dipinto raffigurava L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Napoli, blitz della polizia municipale. Rimosso il murales di Luigi Caiafa - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, blitz a Forcella: si cancella il murales del rapinatore Caiafa, grande tensione - rep_napoli : Napoli, blitz della polizia municipale. Rimosso il murales di Luigi Caiafa [di Conchita Sannino, Riccardo Siano] [a… - publish70628725 : Napoli, blitz della polizia municipale. Rimosso il murales di Luigi Caiafa - ciolonap : RT @mattinodinapoli: Napoli, blitz a Forcella: si cancella il murales del rapinatore Caiafa, grande tensione -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli blitz

La Repubblica

LA LEGALITÀ, ai Quartieri spunta l'altarino in memoria del rapinatore... IL CASO Murales e altarini della camorra, ora il Comune diconvoca il... Un dipinto che raffigurava di certo il ...dei vigili urbani questa mattina, cancellato il murale dedicato a Luigi Caiafa, diciassettenne ucciso da un poliziotto durante una rapina, e tolti i paletti abusivi., il murale su via ...In corso da questa mattina la cancellazione nel quartiere di Forcella del murales dedicato al baby rapinatore Luigi Caiafa dopo le polemiche scaturite nelle ultime settimane. Sul posto la ...Quasi novanta giorni di attesa e polemiche. Poi, dopo la pressione della Prefettura e l’ordinanza del Comune di fine gennaio, i vigili urbani e la polizia cominciano ad intervenire sui murales della d ...