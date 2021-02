Napoli, arriva la prima casa di accoglienza per le persone Lgbt+ (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – arriva la prima casa di accoglienza comunale per persone Lgbt+. Questa mattina è stata presentata l’inaugurazione alla presenza del sindaco Luigi de Magistris insieme ad alcuni assessori. Erano presenti infatti anche l’assessora alle Pari Opportunita’, Francesca Menna, l’assessora ai Giovani, Alessandra Clemente e all’assessore al welfare Giovanni Pagano. Insieme hanno inaugurato la casa delle Culture e dell’accoglienza per le persone Lgbt+, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza comunale in emergenza di Italia, per persone Lgbt+ vittime di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiladicomunale per. Questa mattina è stata presentata l’inaugurazione alla presenza del sindaco Luigi de Magistris insieme ad alcuni assessori. Erano presenti infatti anche l’assessora alle Pari Opportunita’, Francesca Menna, l’assessora ai Giovani, Alessandra Clemente e all’assessore al welfare Giovanni Pagano. Insieme hanno inaugurato ladelle Culture e dell’per le, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e laresidenza comunale in emergenza di Italia, pervittime di ...

V_Entella : #Primavera2 ?? Domani al Daneri arriva l’ @sscnapoli ???? ?? #Basani: “Non vediamo l’ora di confrontarci contro una s… - mattinodinapoli : Comando interregionale carabinieri Ogaden: lascia Fischione, arriva Mezzavilla - napoli_neroblu : “meglio un presidente cinese di uno come il vostro che non arriva a fine mese” - iamyanchor : RT @iamawhatiam: Arriva l'aereo 'TZ se l'Italia non ti fa vincere cambiamo nazione - NA' Tommy continua a giocare a pallavolo e quando fin… - mar_borre : RT @iamawhatiam: Arriva l'aereo 'TZ se l'Italia non ti fa vincere cambiamo nazione - NA' Tommy continua a giocare a pallavolo e quando fin… -