Napoli, anche Koulibaly positivo al Covid-19: l’annuncio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Koulibaly positivo al Covid-19: altra tegola tremenda in casa Napoli dopo una precedente positività. Gara di Genova a rischio? Ecco cosa filtra. Altra tegola in casa Napoli: Kalidou Koulibaly è positivo al Covid-19. Nello stesso giorno in cui è emersa a sorpresa l’infezione di Faouzi Ghoulam, ora si aggiunge anche il leader della difesa partenopea L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021)al-19: altra tegola tremenda in casadopo una precedente positività. Gara di Genova a rischio? Ecco cosa filtra. Altra tegola in casa: Kalidoual-19. Nello stesso giorno in cui è emersa a sorpresa l’infezione di Faouzi Ghoulam, ora si aggiungeil leader della difesa partenopea L'articolo proviene da Inews.it.

Sport_Mediaset : +++ #Napoli: anche #Koulibaly positivo al #COVID19. +++ #Ultimora #SportMediaset - capuanogio : #Gasperini spiega che in questa settimana la priorità per l’#Atalanta è la semifinale di ritorno di #CoppaItalia co… - poliziadistato : Davide ce l’ha fatta! Questo guerriero di 3 anni ha vinto la sua personale battaglia e finalmente torna a casa Fuor… - ArvonioGennaro : @ZZiliani vi state preparando per far saltare anche questa volta Juventus Napoli vista la positività di due giocato… - scetticasteddu_ : RT @GruppoEsperti: #Napoli, positivo anche #Koulibaly #Fantacalcio -