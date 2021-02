Nadav Eyal, le radici del mondo globale nell’età dei lumi (Di sabato 6 febbraio 2021) La tesi alla base di Revolt. La ribellione nel mondo contro la globalizzazione (La nave di Teseo, pp. 556, euro 22, traduzione di Chiara Spaziani) del giornalista israeliano Nadav Eyal, già vincitore del Sokolov Award, il Pulitzer locale, non potrebbe essere più netta. Di fronte alla crisi manifesta della globalizzazione, alla sua incapacità di garantire prosperità e diritti a tutti, far cadere anche per gli individui e non solo per merci e flussi finanziari ogni sorta di muro o barriera, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) La tesi alla base di Revolt. La ribellione nelcontro la globalizzazione (La nave di Teseo, pp. 556, euro 22, traduzione di Chiara Spaziani) del giornalista israeliano, già vincitore del Sokolov Award, il Pulitzer locale, non potrebbe essere più netta. Di fronte alla crisi manifesta della globalizzazione, alla sua incapacità di garantire prosperità e diritti a tutti, far cadere anche per gli individui e non solo per merci e flussi finanziari ogni sorta di muro o barriera, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Che cos'hanno in comune i minatori della Pennsylvania, gli anarchici greci, i neonazisti in Germania, i profughi che a… - MeirWeiss3112 : RT @lanavediteseoed: Che cos'hanno in comune i minatori della Pennsylvania, gli anarchici greci, i neonazisti in Germania, i profughi che a… - Nadav_Eyal : RT @lanavediteseoed: Che cos'hanno in comune i minatori della Pennsylvania, gli anarchici greci, i neonazisti in Germania, i profughi che a… - laviniamainardi : RT @lanavediteseoed: Che cos'hanno in comune i minatori della Pennsylvania, gli anarchici greci, i neonazisti in Germania, i profughi che a… - lanavediteseoed : Che cos'hanno in comune i minatori della Pennsylvania, gli anarchici greci, i neonazisti in Germania, i profughi ch… -