Myanmar | ritorno al passato per i militari in affanno

Il colpo di Stato è l'estremo tentativo della giunta militare birmana di rafforzare il suo potere, indebolito dalle ultime elezioni parlamentari. Come spiega in quest'intervista Giulia Sciorati, ricercatrice Ispi esperta dell'ex Birmania. Dimostranti contro il golpe con il ritratto di San Suu Kyi davanti all'ambasciata birmana di Bangkok il 4 febbraio 2021 (Getty Images). «La prima considerazione da fare, non abbastanza chiarita sulla stampa italiana, riguarda lo stereotipo sul Myanmar, che si sarebbe mosso negli ultimi 10-12 anni verso una "transizione democratica"». Esordisce così Giulia Sciorati, ricercatrice del programma Asia dell'Ispi. Attenta osservatrice dell'ex Birmania, Panorama l'ha intervistata sulle vere ragioni del colpo di Stato del primo febbraio in Myanmar, che ha portato all'incarcerazione della leader ...

EnricoLetta : Il ColpodiStato in corso in #Myanmar è un drammatico ritorno indietro. L’incarcerazione di #sansuukyi e di altri le… - Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - ispionline : Golpe in #Myanmar: i militari hanno imposto lo stato di emergenza e arrestato #AungSanSuuKyi. La sua immagine di f… - FScalmati : RT @oKolobos: Sollecitiamo un ritorno rapido e pacifico alla via della democrazia e facciamo appello affinché i diritti umani e le libertà… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #4febbraio #Myanmar “Un rapido e pacifico ritorno sulla via della democrazia e un dialogo costruttivo”. È quanto chiedo… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar ritorno Myanmar: ora la vera minaccia è lo scontro etnico

... l'opposizione della Cina, principale partner commerciale del Myanmar, e le posizioni critiche di ... Le elezioni di novembre sono state il punto di non ritorno su cui è avvenuto lo scontro e, secondo ...

Myanmar, la democrazia vittima della Via della Seta

In tempi più recenti, il Myanmar è diventato un tassello importante della Nuova Via della Seta, con ... Sono infatti gli Usa quelli che si sono battuti per la sua liberazione nel 2010 e per il ritorno ...

Myanmar, ritorno al passato ISPI Myanmar, proteste nelle Università e nei Ministeri

Per l'ONU, Russia e Cina definiscono il colpo di Stato in Myanmar un semplice "rimpasto di Governo" View on euronews ...

Myanmar: solita selva di veti incrociati impedisce all'Onu di prendere una posizione chiara

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso "profonda preoccupazione" per il colpo di stato militare in Myanmar, ma non è andato oltre una condann ...

