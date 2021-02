Myanmar: arrestato Win Htein, esponente Nld vicino ad Aung San Suu Kyi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Naypyidaw, 5 feb. (Adnkronos) - E' stato arrestato in Myanmar un esponente della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito di Aung San Suu Kyi. 'The Lady' è agli arresti dal golpe. Win Htein, 79 anni, "è stato arrestato a casa della figlia", ha scritto su Facebook Kyi Toe, portavoce della Lega nazionale per la democrazia. Secondo la Bbc, Win Htein è stato prelevato a Yangon con accuse di eversione, come ha denunciato lui stesso. Alla Bbc ha detto di essere stato trasferito a Naypyidaw da esercito e polizia. "Le mie parole non gli piacciono - ha affermato, dopo le critiche rivolte nei giorni scorsi ai militari - Sono spaventati da quello che potrei dire". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Naypyidaw, 5 feb. (Adnkronos) - E' statoinundella Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito diSan Suu Kyi. 'The Lady' è agli arresti dal golpe. Win, 79 anni, "è statoa casa della figlia", ha scritto su Facebook Kyi Toe, portavoce della Lega nazionale per la democrazia. Secondo la Bbc, Winè stato prelevato a Yangon con accuse di eversione, come ha denunciato lui stesso. Alla Bbc ha detto di essere stato trasferito a Naypyidaw da esercito e polizia. "Le mie parole non gli piacciono - ha affermato, dopo le critiche rivolte nei giorni scorsi ai militari - Sono spaventati da quello che potrei dire".

L'esercito del Myanmar ha arrestato uno dei consiglieri più vicini alla leader Aung San Suu Kyi e tra i più alti rappresentanti del suo partito. La Lega nazionale per la democrazia. Win Htein è stato prelevato dalla ...

Una insegnante di aerobica tiene la sua lezione a ritmo di musica mentre sullo sfondo va in scena un colpo di Stato. È successo in Myanmar dove i militari hanno ripreso il potere e arrestato la politica birmana e premio Nobel Aung San Suu Kyi. Quel giorno Khing Hnin Wai stava registrando la sua lezione nella capitale Naypyidaw ...

Naypyidaw, 5 feb. (Adnkronos) - E' stato arrestato in Myanmar un esponente della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito di Aung San Suu Kyi. 'The Lady' è agli arresti dal golpe. Win Htein, ...

I generali birmani hanno dato ordine oggi ai provider Internet nel Paese di bloccare l’accesso a Facebook, nel tentativo di limitare i messaggi di dissenso al colpo di stato di tre giorni fa. Su Faceb ...

