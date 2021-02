Musica: Negramaro, tour dal 7 ottobre, 15 città, 18 concerti (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Contatto tour 2021" è il nuovo tour indoor dei Negramaro, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 città per 18 attesissimi concerti. Una tournée che arriva a due ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Contatto2021" è il nuovoindoor dei, con cui la più importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15per 18 attesissimi. Unanée che arriva a due ...

RadioItalia : Una bellissima notizia! Che dà speranza a tutti gli amanti della musica e dei @Negramaro ! Noi #radioufficiale di… - LaStampa : Negramaro in concerto a marzo, ma in streaming. Per il live si guarda a ottobre - sabrynegramaro : RT @RadioItalia: Una bellissima notizia! Che dà speranza a tutti gli amanti della musica e dei @Negramaro ! Noi #radioufficiale di 'Contat… - AgataStival : RT @RadioItalia: Una bellissima notizia! Che dà speranza a tutti gli amanti della musica e dei @Negramaro ! Noi #radioufficiale di 'Contat… - MeryDambrosio : Questa non è un essercitazione qualcosa si sta muovendo e la musica live sta per tornare .. 26-27 Novembre ci riabb… -