Musica: esce ‘Mi ci pulisco il cuore', il nuovo singolo di Luciano Ligabue (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - esce oggi “Mi ci pulisco il cuore”, il nuovo singolo di Luciano Ligabue estratto dall'ultimo disco di inediti “7” già certificato Platino). Dal 12 febbraio sarà invece disponibile la prima uscita di “77”, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga: 5 album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. La prima uscita sarà con doppio vinile rosso e sarà accompagnata da un apposito box che, nella prima tiratura, sarà firmato da Ligabue e che, una volta composto, servirà per raccogliere l'intera collezione dei vinili. Le copertine di ogni uscita saranno apribili e con grafiche appositamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) -oggi “Mi ciil”, ildiestratto dall'ultimo disco di inediti “7” già certificato Platino). Dal 12 febbraio sarà invece disponibile la prima uscita di “77”, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga: 5 album con doppio vinile + 1 album con vinileper un totale di 6 uscite a cadenza mensile. La prima uscita sarà con doppio vinile rosso e sarà accompagnata da un apposito box che, nella prima tiratura, sarà firmato dae che, una volta composto, servirà per raccogliere l'intera collezione dei vinili. Le copertine di ogni uscita saranno apribili e con grafiche appositamente ...

TV7Benevento : Musica: esce ‘Mi ci pulisco il cuore’, il nuovo singolo di Luciano Ligabue... - sehmagazine : #MUSICA ???? Esce oggi “Macchine inutili”, il nuovo album di Lastanzadigreta. È il secondo lavoro di studio della jug… - AleSalvi12 : RT @RaiCultura: Il 4 febbraio 1977 esce Rumours dei Fleetwood Mac. #CondividiLaCultura #Musica - sehmagazine : ???? Esce oggi “Shapes Vol. 1”, il nuovo progetto discografico di Marcello Liverani, il Modern Classical made in Sard… - MutiCarla : RT @mariobianchi18: Il #5febbraio 1936 esce #TempiModerni, il primo film sonoro di #Chaplin: in realtà si tratta di suoni e musica. In part… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica esce Esce oggi il singolo del tranese Giuseppe Sinisi, "Quello che verrà dopo di te"

Di "Quello che verrà dopo di te" - una ballad che si snoda tra i colori scuri della notte, l'arrivo dell'alba e la paura di perdersi e non riconoscersi più - Giuseppe firma il testo e la musica. Gli ...

Chadia Rodriguez racconta le 'Donne che odiano le donne'

Nasce così il singolo Donne che odiano le donne , che esce proprio oggi e nonostante i toni amari e a tratti rabbiosi, sarebbe da considerare più che altro come uno spunto di riflessione, una lettera ...

Musica: esce 'Anima', album di inediti del cantautore Paolo Simoni Fortune Italia Musica: esce ‘Mi ci pulisco il cuore’, il nuovo singolo di Luciano Ligabue

Condividi questo articolo:Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Esce oggi “Mi ci pulisco il cuore”, il nuovo singolo di Luciano Ligabue estratto dall’ultimo disco di inediti “7” già certificato Platino). Dal 12 ...

La musica che ti farà viaggiare questo weekend

Altro venerdì, altra corsa alle nuove uscite. Questa settimana: MACE, Puma Blue e Dumbo Gets Mad tra i nuovi dischi, mentre nella playlist col meglio dei brani ascolterai il nuovo singolo di Freddie G ...

Di "Quello che verrà dopo di te" - una ballad che si snoda tra i colori scuri della notte, l'arrivo dell'alba e la paura di perdersi e non riconoscersi più - Giuseppe firma il testo e la. Gli ...Nasce così il singolo Donne che odiano le donne , cheproprio oggi e nonostante i toni amari e a tratti rabbiosi, sarebbe da considerare più che altro come uno spunto di riflessione, una lettera ...Condividi questo articolo:Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Esce oggi “Mi ci pulisco il cuore”, il nuovo singolo di Luciano Ligabue estratto dall’ultimo disco di inediti “7” già certificato Platino). Dal 12 ...Altro venerdì, altra corsa alle nuove uscite. Questa settimana: MACE, Puma Blue e Dumbo Gets Mad tra i nuovi dischi, mentre nella playlist col meglio dei brani ascolterai il nuovo singolo di Freddie G ...