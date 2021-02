Musica | esce ' Anima' | album di inediti del cantautore Paolo Simoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) -”, il nuovodidel, disponibile in formato cd, in digitale e in vinile (edizione limitata, 180 grammi bianco). Pubblicato da Riservarossa Records e distribuito da Warner Music, “” è un disco piano e voce composto da dieci brani: ogni canzone analizza diversi aspetti della società attuale e della vita individuale. Per esempio, “Porno Società”, singolo attualmente in radio e che ha anticipato l'uscita dell', descrive come l'uomo da consumatore diventi oggetto dei consumi. Untutto da scoprire anche nella vena cantautorale più classica come emerge in particolar modo in “L'vuole”, canzone impreziosita dalla ...