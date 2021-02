(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il progetto “100 ha ottenuto il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Università degli Studi di Firenze e LENS Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare. È realizzato con il contributo di MiBACT, Fondazione CR Firenze, Fondazione Alimondo Ciampi e con il sostegno di Unipol, Terna, Enel, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Erasmus + Agenzia Nazionale Indire e Unicoop Firenze, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione - Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della, Scuola didie Giunti Scuola. Media partner Il Giornale della

TV7Benevento : Musica: da Fiesole a Madrid per il centenario del violista Piero Farulli (4)... - TV7Benevento : Musica: da Fiesole a Madrid per il centenario del violista Piero Farulli (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Fiesole

Il Tempo

Entrambi allievi del M° Edoardo Rosadini presso la Scuola didi, i due quartetti sono rispettivamente costituiti da Angela Tempestini e Amedeo Ara al violino, Caterina Bernocco alla ...Gli appuntamenti successivi, il 13 e 20 febbraio, vedranno invece come protagonista l'Orchestra Galilei della Scuola dididiretta da Edoardo Rosadini.(Adnkronos) - Farulli 100 è entrato virtualmente nelle case con una serie di incontri virtuali (dal 17 al 26 giugno) dal titolo “L'Universo di ...Le celebrazioni dell'anno farulliano hanno fatto e continueranno a fare il giro del mondo 150 concerti per oltre 300 artisti coinvolti in 70 luoghi in Italia, in Europa e nel mondo - da Fiesole a Madr ...