Musica: da Fiesole a Madrid per il centenario del violista Piero Farulli (2) (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – Farulli 100 è entrato virtualmente nelle case con una serie di incontri virtuali (dal 17 al 26 giugno) dal titolo 'L'Universo di Piero", un ciclo curato dal giornalista e storico della Musica Sandro Cappelletto con interviste a Salvatore Accardo, Lorenza Borrani, Sergio Cofferati, Pavel Vernikov e Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona. Non sono mancati gli eventi con la Scuola di Musica di Fiesole come la Festa della Musica (21/06) al Teatro Romano di Fiesole e la partecipazione ai festival come al Ravenna Festival con il Quartetto Nous. Il viaggio 'Farulliano" nel mondo è proseguito poi in Colombia con il 'Concierto en homenaje al Maestro Piero Farulli" – organizzato dalla Fondazione Margùz, –

