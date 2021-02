Museo Maradona | l’artista Sepe omaggerà il Pibe de Oro con un’opera unica al mondo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Immortalare la storia attraverso opere scultoree di grandissimo rilievo. E’ sempre stata questa la mission delDomenico, che, adesso, è pronto a donare aldedicato a Diego Armandodella famiglia Luise di Castel Volturno, un suo personalissimo omaggio al ‘de Oro‘. Stiamo parlando di una statua certificataalche sarà consegnata nei prossimi 15 giorni. A dare l’annuncio è stato proprionapoletano, in un video girato nella sua Bottega d’Arte di Afragola. “Salvatore Luise ha lasciato all’umanità un qualcosa di unico nel suo genere, imparagonabile – ha dichiarato lo scultore, autore dell’opera ufficiale che sarà consegnata al comune di Napoli nei prossimi mesi –. ...

Caserta – Immortalare la storia attraverso opere scultoree di grandissimo rilievo. E' sempre stata questa la mission dell'artista Domenico Sepe, che, adesso, è pronto a donare al Museo dedicato a Diego Armando Maradona della famiglia Luise di Castel Volturno, un suo personalissimo omaggio al 'Pibe de Oro'. Stiamo parlando di una statua certificata unica al mondo che sarà consegnata nei prossimi 15 giorni. A dare l'annuncio è stato proprio l'artista napoletano, in un video girato nella sua Bottega d'Arte di Afragola. "Salvatore Luise ha lasciato all'umanità un qualcosa di unico nel suo genere, imparagonabile – ha dichiarato lo scultore, autore dell'opera ufficiale che sarà consegnata al comune di Napoli nei prossimi mesi –.
L'artista Domenico Sepe omaggerà il Museo Diego Armando Maradona di Salvatore Luise, co un pezzo certificato unico al mondo ...