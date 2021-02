Multati perché senza casco sul monopattino: è la prima volta in Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un uomo di 33 anni e uno di 38 sono stati fermati a Firenze perché in giro sul monopattino elettrico senza casco. I fatti si sono verificati giovedì quando sono state comminate ben due multe di 42 euro: è la prima volta che succede in Italia. Una sanzione che arriva a pochi giorni dall’ordinanza firmata dal sindaco di Firenze Dario Nardella che obbliga i cittadini a indossare una protezione anche se maggiorenni (la legge, invece, lo prevede soltanto per i minori dai 14 ai 18 anni). Cosa ha detto il sindaco di Firenze Il sindaco di Firenze, in un diretta con Lady Radio, ha spiegato di aver voluto imporre, per tutti, a prescindere dall’età, l’uso del casco «perché la morte si rischia a 17 anni come a 40». «I dati in ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un uomo di 33 anni e uno di 38 sono stati fermati a Firenzein giro sulelettrico. I fatti si sono verificati giovedì quando sono state comminate ben due multe di 42 euro: è lache succede in. Una sanzione che arriva a pochi giorni dall’ordinanza firmata dal sindaco di Firenze Dario Nardella che obbliga i cittadini a indossare una protezione anche se maggiorenni (la legge, invece, lo prevede soltanto per i minori dai 14 ai 18 anni). Cosa ha detto il sindaco di Firenze Il sindaco di Firenze, in un diretta con Lady Radio, ha spiegato di aver voluto imporre, per tutti, a prescindere dall’età, l’uso della morte si rischia a 17 anni come a 40». «I dati in ...

Sono stati i vicini ad allertare gli agenti, anche perché dall'appartamento, situato al primo piano ... Tutti multati A questo punto i poliziotti non hanno potuto fare altro che sanzionare tutti e 23 i ...

