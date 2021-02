Mps, caso David Rossi/ Gigolò 'festini gay', pm 'Se Pd perde mi sentirò responsabile' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come scrive il quotidiano oggi, 'Le parole del legale hanno fatto maturare all'interno della famiglia il sospetto che dietro agli errori nelle indagini e all'archiviazione del fascicolo per ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come scrive il quotidiano oggi, 'Le parole del legale hanno fatto maturare all'interno della famiglia il sospetto che dietro agli errori nelle indagini e all'archiviazione del fascicolo per ...

acaitaliasati : @borghi_claudio @DAVIDPARENZO @LegaSalvini @Rinaldi_euro @AlbertoBagnai Eccetto suon caso MPS Antonveneta che Dragh… - NicolaBusin : @FedericBlabla @vfeltri Fu lui a decideremo di mandare in borsa le nostre banche venete in un momento tragico. Pote… - biancavschiller : Beninteso, io sono molto pro Governo Draghi di larghe intese, ma sono anche CURIOSA di sapere come risolverà da Pre… - MarcoAn64248061 : Mario Draghi Carriera: - LelloPinto : RT @LelloPinto: Draghi? Ma anche NO. Ha tanti scheletri nell'armadio, vedere caso MPS quando diede il consenso a che la banca decotta venis… -