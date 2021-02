Mourinho, sconfitta e nervosismo: lo Special One se la prende con una giornalista (Di venerdì 5 febbraio 2021) José Mourinho non si trattiene dopo aver perso in casa contro il Chelsea: sfida decisa da un penalty, molto dubbio, messo a segno da Jorginho. Il nervosismo dello Special One non si è limitato al campo, dato che in seguito al match se l’è presa con una giornalista. Il motivo? Ha osato fare una domanda circa il mancato utilizzo di Gareth Bale. La malcapitata è Alison Bender, che su Twitter ha spiegato i fatti. “Ho chiesto a Mourinho perché non ha schierato Bale (restato in panchina tutta la gara ndr)”, ha esordito la donna. “Lui mi ha risposto ‘Bella domanda, ma non meriti una risposta”. Clima tesissimo dunque in casa Tottenham, sempre più distante dalle prime posizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Josénon si trattiene dopo aver perso in casa contro il Chelsea: sfida decisa da un penalty, molto dubbio, messo a segno da Jorginho. IldelloOne non si è limitato al campo, dato che in seguito al match se l’è presa con una. Il motivo? Ha osato fare una domanda circa il mancato utilizzo di Gareth Bale. La malcapitata è Alison Bender, che su Twitter ha spiegato i fatti. “Ho chiesto aperché non ha schierato Bale (restato in panchina tutta la gara ndr)”, ha esordito la donna. “Lui mi ha risposto ‘Bella domanda, ma non meriti una risposta”. Clima tesissimo dunque in casa Tottenham, sempre più distante dalle prime posizioni. SportFace.

