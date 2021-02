MotoGP, Nakagami: parole al miele per Crutchlow (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il pilota giapponese di LCR Takaaki Nakagami, ai microfoni di MotoGP.com, ha speso parole estremamente affettuose nei confronti del suo ex compagno di squadra Cal Crutchlow. “Taka”, così soprannominato nel Paddock, si è mostrato estremamente dispiaciuto per l’addio alle gare del pilota britannico, che comunque ricoprirà il ruolo di tester Yamaha nel 2021. Nakagami: “Cal mi ha aiutato molto al mio esordio in MotoGP” Taka Nakagami ha concluso il 2020 al decimo posto in classifica, affermandosi miglior pilota HRC. Il giapponese ha evidenziato una netta crescita rispetto alle due precedenti stagioni nella massima cilindrata, mettendo in mostra una notevole costanza in gara abbinata a grandi doti sul giro secco. Taka si è dimostrato molto spesso più veloce di Cal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il pilota giapponese di LCR Takaaki, ai microfoni di.com, ha spesoestremamente affettuose nei confronti del suo ex compagno di squadra Cal. “Taka”, così soprannominato nel Paddock, si è mostrato estremamente dispiaciuto per l’addio alle gare del pilota britannico, che comunque ricoprirà il ruolo di tester Yamaha nel 2021.: “Cal mi ha aiutato molto al mio esordio in” Takaha concluso il 2020 al decimo posto in classifica, affermandosi miglior pilota HRC. Il giapponese ha evidenziato una netta crescita rispetto alle due precedenti stagioni nella massima cilindrata, mettendo in mostra una notevole costanza in gara abbinata a grandi doti sul giro secco. Taka si è dimostrato molto spesso più veloce di Cal ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Nakagami MotoGP, il calendario delle presentazioni dei team in vista del Mondiale 2021

Il Mondiale di MotoGP 2021 è sempre più alle porte. In attesa di vedere in pista le moto nei primi test ufficiali, ... venerdì 19 febbraio ore 12 (Marquez) sabato 20 febbraio ore 10 (Nakagami)

MotoGP, la nuova LCR Honda di Alex Marquez sarà presentata il 19 febbraio

...le date delle presentazioni delle due Honda che prenderanno parte al Mondiale 2021 di MotoGP. Il 19 ... Il giorno seguente, invece, toccherà al giapponese Takaaki Nakagami . Entrambe le moto saranno ...

Nakagami, è ora di mantenere le promesse Sky Sport MotoGP, Nakagami: "Crutchlow si è preso cura di me, posso solo ringraziarlo"

MotoGP: VIDEO - Il giapponese manda un saluto affettuoso all'ex compagno di squadra che lo ha accompagnato nelle tre stagioni vissute assieme alla corte di Cecchinello in LCR ...

MotoGP 2021: ecco le date delle presentazioni dei team

Il team Esponsorama darà il via alle presentazioni ufficiali dei team di MotoGP il 5 febbraio, quando svelerà il nuovo look delle sue moto.

