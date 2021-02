MotoGp | la nuova stagione è alle porte

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La2021 èe tutti i team sono al lavoro per prepararsi al debutto, il Covid sarà anche per quest’anno l’incognita che rischierà di influenzare il campionato. Alcuni circuiti saranno inagibili causa pandemia e quindi probabilmente si assisterà a molteplici week end sullo stesso circuito. In ogni caso tutti i team sonoprese con gli ultimi preparativi e con qualche intoppo, andiamo a vedere la situazione ad oggi: Suzuki: il campione in carica Mir è in uno stato di forma stupendo, la motivazione data dalla vittoria dello scorso anno è grande, la moto ha dimostrato di essere competitiva e la rivalità con il suo compagno di squadra Rins è un ulteriore sprono a fare il meglio. Unico neo l’abbandono del team manager Brivio che non ha saputo rifiutare il corteggiamento della formula 1, ma il suo ottimo ...

...le verifiche sul traffico anche in caso di manifestazioni importanti (come Motomondiale e). Nei prossimi mesi, dunque, si acquisiranno tutti i pareri necessari per la realizzazione della...Forse era anche la conclusione inevitabile del percorso iniziato a tre anni, con lamoto da cross. Papà Julià ci ride su: 'Ha imparato a dire prima 'derapata' di 'papà''. E, a sorpresa, parte ...Presentazione quest'oggi per il Team Ducati Avintia, scuderia spagnola che correrà con la Rossa (clienti) e quest'anno potrà contare sul contributo di due piloti italiani: il campione del mondo della ...Nel 2021 la squadra Sky Racing VR46 non gareggerà in Moto3 per concentrarsi sulla Moto2 e sul supporto di Luca Marini in MotoGP nel team Esponsorama Avintia Il 2021 sarà un anno molto importante per V ...