Moto3 | Andrea Migno | viaggio nel “parco giochi” di Mig

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La carriera diproseguirà anche nel 2021 nella classe. Il suo sogno di diventare pilota possiamo farlo coincidere a quando, insieme al papá Umberto, stava attraversando in macchina il cavalcavia da cui si scorgeva la pista di minimoto Motopark di Cattolica. Era il lontano 2001, quando quel bambino di 5 anni dagli occhi sognanti sperava di salire in sella ad una moto e poter approdare nel motomondiale, avendo bene in mente queste parole dettate dalla passione: “Vedere il circuito e pensare di poterci girare con una minimoto, era come un” La prima minimoto diDa quel momento,impiegò due anni per convincere il padre artigiano a comprargli la prima minimoto. Era tutto cio’ che poteva bastare ad ...