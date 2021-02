sole24ore : Mosca espelle tre diplomatici europei con l’accusa di sostegno a Navalny. Berlino convoca l’ambasciatore russo… - Corriere : Caso Navalny, Mosca espelle tre diplomatici Ue, Berlino convoca l’ambasciatore russo - MediasetTgcom24 : Mosca espelle diplomatici, Polonia: rapporti con Russia messi a rischio #navalny - alpariCTQ : RT @OGiannino: Mentre è a Mosca il delegato a politica estera UE Borrel, Putin espelle diplomatici di Germania, Svezia e Polonia accusandol… - OublietteMag : RT @MediasetTgcom24: Mosca espelle diplomatici, Polonia: rapporti con Russia messi a rischio #navalny -

Si incrinano i rapporti tra la Polonia e la Russia, dopo cheha espulso i diplomatici di Svezia, Germania e Polonia poiché il 23 gennaio hanno partecipato alle proteste per la liberazione di Navalny, il dissidente condannato a oltre 2 anni di carcere per ...allontana i rappresentanti di Germania, Svezia e Polonia. 'Hanno partecipato a raduni illegali' l'accusa. Ira della Merkel e Macron. Ed è mistero sulla morte del medico che curò l'oppositore ...Si incrinano i rapporti tra la Polonia e la Russia, dopo che Mosca ha espulso i diplomatici di Svezia, Germania e Polonia poiché il 23 gennaio hanno partecipato alle proteste per la liberazione di Nav ...di Enrico Oliari – Le relazioni tra l’Unione Europea e la Russia non sono ancora ad un punto critico, ma poco ci manca. Dopo il caso Crimea, le aziende russe finanziante per i ...