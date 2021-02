Morto Mike Henry | l’iconico Tarzan del cinema anni 60 Giocatore di football | un colpo alla testa lo fece ammalare di CTE

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È, l’attore statunitense ed exdella NFL (NationalLeague), noto ai più per aver interpretato il re della giunga nella trilogiatografica.si è spento lo scorso 8 gennaio al Saint Joseph Medical Center di Burbunk (California) all’età di 84. Tuttavia la famiglia, come riportato da Variety, ha diffuso solo adesso la notizia. A causa di un gravissimodurante una partita,fu costretto al ritiro dsquadra dei Los Angeles Rams (1961-64). Da quel momento è cominciata la sua battaglia contro L’encefalopatia traumatica cronica (CTE), nota anche come sindrome da demenza pugilistica. La sindrome, non ...

L'attore statunitenseHenry èlo scorso 8 gennaio al Saint Joseph Medical Center di Burbunk, in California, all'età di 84 anni, ma la famiglia, come ha reso noto Variety , ha diffuso solo ora la notizia. Von un ...Henry, attore americano noto per il suo iconico ruolo di Tarzan nel film degli anni '60, ma anche ex giocatore della National Football League. Il divo si è spento a 84 anni lo scorso 8 ...Nel 1988 ne aveva quattro contemporaneamente, prima di regalarne una a una coppia di poliziotti, nel tentativo di corromperli. Nella vita di Tyson le Rolls-Royce sono una costante, tanto quanto i succ ...Mike Henry, noto soprattutto per aver vestito i panni di Tarzan nella trilogia cinematografica degli anni '60, è morto all'età di 84 anni.