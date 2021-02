Morto medico che curò Navalny dopo avvelenamento

Agenzia_Ansa : Morto improvvisamente a 55 anni il medico russo che curò #Navalny dopo l'avvelenamento #Russia #ANSA - Corriere : Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che lo curò Navalny dopo l’avvelenamento - Corriere : Navalny, morto all’improvviso il medico russo che lo curò dopo l’avvelenamento: aveva... - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Morto il medico russo che curò Navalny dopo l'avvelenamento - news_mondo_h24 : Caso Navalny, morto il medico che lo curò dopo l’avvelenamento -

Ultime Notizie dalla rete : Morto medico

...oppositore di Hezbollah è stato trovato, sdraiato a faccia in giù in una pozza di sangue in un'auto a noleggio, una Toyota Corolla, vicino al villaggio di Addousiyeh, sud del Libano. Il...improvvisamente a 55 anni ilrusso che la scorsa estate all'ospedale siberiano di Omsk curò Navalny dopo l'avvelenamento da Novichok. L'oppositore di Putin torna oggi in tribunale, ...MOSCA (5 febbraio 2021) - E' morto improvvisamente Sergei Makshimishin, il medico che aveva curato Alexei Navalny nell'ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso agosto. Lo riporta ...E' intanto morto improvvisamente Sergei Makshimishin, il medico che aveva curato Alexei Navalny nell'ospedale di Omsk subito dopo il suo avvelenamento dello scorso agosto. Lo riporta il Daily Mail.