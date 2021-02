Morto il medico che curò Navalny

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In una situazione tutta ancora da chiarire, èin Russia ilche ha curato Alexeydopo l’avvelenamento. Aveva 55 anni. Nel frattempo l’alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, è volato a Mosca per una delicata missione diplomatica. Da giorni le principali città russe sono teatro di manifestazioni, represse duramente dalle forze dell’ordine, a sostegno di, nemico numero uno di Vladimir Putin, condannato il 3 febbraio a due anni e mezzo di carcere. Una vicenda fortemente criticata da Bruxelless, che sta valutando possibili nuove sanzioni verso il Cremlino. Con queste premesse, per Borrell si prevede una partenza in salita nei colloqui. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il medico russo, che si era preso cura di Alexeï Navalny dall'avvelenamento lo scorso agosto, è morto 'improvvisamente'. El hospital de Omsk informó el fallecimiento de Sergei Maximishin sin brindar ...