Morto il medico che curò Navalny. Borrell vola a Mosca, il ministro degli Esteri russo: “Ue inaffidabile” (Di venerdì 5 febbraio 2021) In una situazione tutta ancora da chiarire, è Morto in Russia il medico che ha curato Alexey Navalny dopo l’avvelenamento. Aveva 55 anni. Nel frattempo l’alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, è volato a Mosca per una delicata missione diplomatica. Da giorni le principali città russe sono teatro di manifestazioni, represse duramente dalle forze dell’ordine, a sostegno di Navalny, nemico numero uno di Vladimir Putin, condannato il 3 febbraio a due anni e mezzo di carcere. Una vicenda fortemente criticata da Bruxelless, che sta valutando possibili nuove sanzioni verso il Cremlino. “L’unione europea è un partner inaffidabile”, commenta il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) In una situazione tutta ancora da chiarire, èin Russia ilche ha curato Alexeydopo l’avvelenamento. Aveva 55 anni. Nel frattempo l’alto rappresentante dell’Ue, Josep, èto aper una delicata missione diplomatica. Da giorni le principali città russe sono teatro di manifestazioni, represse duramente dalle forze dell’ordine, a sostegno di, nemico numero uno di Vladimir Putin, condannato il 3 febbraio a due anni e mezzo di carcere. Una vicenda fortemente criticata da Bruxelless, che sta valutando possibili nuove sanzioni verso il Cremlino. “L’unione europea è un partner”, commenta il, Sergej Lavrov. ...

Agenzia_Ansa : Morto improvvisamente a 55 anni il medico russo che curò #Navalny dopo l'avvelenamento #Russia #ANSA - Corriere : Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che lo curò Navalny dopo l’avvelenamento - Corriere : Navalny, morto all’improvviso il medico russo che lo curò dopo l’avvelenamento: aveva... - arual812 : RT @Marco_dreams: Morto per cause “improvvise” il medico russo che salvò Navalny dopo l’avvelenamento, aveva 55 anni. Medico molto stimato… - maurofratti : RT @RaiNews: 'E' deceduto 'improvvisamente' all'età di 55 anni, secondo una dichiarazione rilasciata dal nosocomio #Navalny -