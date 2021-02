Morto il medico che aveva curato Navalny dall’avvelenamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un’altra vicenda inquietante si aggiunge al caso del famoso avvelenamento di Alexei Navalny l’oppositore russo nemico numero uno di Putin. È Morto all’improvviso il medico russo che curò l’attivista, si tratta di Maksimishin Sergey Valentinovich, 55enne. Le cause del decesso ancora ignote La notizia è stata annunciata dall’ospedale di Omsk, dove l’uomo lavorava, e riportata dalla Cnn “con rammarico, vi informiamo che il vice capo medico per l’anestesiologia e la rianimazione dell’ospedale di emergenza, assistente del dipartimento dell’Università statale di medicina di Omsk, dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey Valentinovich è improvvisamente Morto“. Non si conoscono ancora le cause del decesso, la struttura ha comunicato soltanto la notizia senza dire altro. Tutto questo ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un’altra vicenda inquietante si aggiunge al caso del famoso avvelenamento di Alexeil’oppositore russo nemico numero uno di Putin. Èall’improvviso ilrusso che curò l’attivista, si tratta di Maksimishin Sergey Valentinovich, 55enne. Le cause del decesso ancora ignote La notizia è stata annunciata dall’ospedale di Omsk, dove l’uomo lavorava, e riportata dalla Cnn “con rammarico, vi informiamo che il vice capoper l’anestesiologia e la rianimazione dell’ospedale di emergenza, assistente del dipartimento dell’Università statale di medicina di Omsk, dottore di ricerca in scienze mediche Maksimishin Sergey Valentinovich è improvvisamente“. Non si conoscono ancora le cause del decesso, la struttura ha comunicato soltanto la notizia senza dire altro. Tutto questo ...

Agenzia_Ansa : Morto improvvisamente a 55 anni il medico russo che curò #Navalny dopo l'avvelenamento #Russia #ANSA - Corriere : Giallo in Russia, morto a 55 anni il medico russo che lo curò Navalny dopo l’avvelenamento - Corriere : Navalny, morto all’improvviso il medico russo che lo curò dopo l’avvelenamento: aveva... - pagliaccetta3 : RT @effe1312: È casualmente morto il medico di 55 anni che curò #Navalnyi - ChiranAngelgela : RT @Marco_dreams: Morto per cause “improvvise” il medico russo che salvò Navalny dopo l’avvelenamento, aveva 55 anni. Medico molto stimato… -